شكرا لقرائتكم خبر عن سوء نظافة الأدوات في مراكز تزيين نسائية والان نبدء بالتفاصيل

قامت بلدية الظهران ممثلة في إدارة الخدمات النسائية، وضمن جولاتها الرقابية على مراكز التزيين النسائية بضبط وتحرير مخالفات تمثلت بسوء نظافة الأدوات المستخدمة، والتأكيد على الصالونات المخالفة بتطبيق الاشتراطات الصحية اللازمة في النظافة والتعقيم لسلامة المرتادات. وكانت إدارة الخدمات النسائية ببلدية الظهران قد حذرت السيدات مؤخرا أثناء زيارتهن لمراكز التزيين النسائية من الأدوات ذات الاستخدام المتعدد. وشددت الإدارة على ضرورة التأكد من نظافة وتعقيم الأدوات قبل وبعد الاستخدام والتبليغ عن أي مخالفة.

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