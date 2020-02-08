شكرا لقرائتكم خبر عن سوء نظافة الأدوات في مراكز تزيين نسائية والان نبدء بالتفاصيل
قامت بلدية الظهران ممثلة في إدارة الخدمات النسائية، وضمن جولاتها الرقابية على مراكز التزيين النسائية بضبط وتحرير مخالفات تمثلت بسوء نظافة الأدوات المستخدمة، والتأكيد على الصالونات المخالفة بتطبيق الاشتراطات الصحية اللازمة في النظافة والتعقيم لسلامة المرتادات. وكانت إدارة الخدمات النسائية ببلدية الظهران قد حذرت السيدات مؤخرا أثناء زيارتهن لمراكز التزيين النسائية من الأدوات ذات الاستخدام المتعدد. وشددت الإدارة على ضرورة التأكد من نظافة وتعقيم الأدوات قبل وبعد الاستخدام والتبليغ عن أي مخالفة.
كانت هذه تفاصيل خبر سوء نظافة الأدوات في مراكز تزيين نسائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.