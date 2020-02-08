شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الشرقية يكرم الفائزين في «رياضيات الغد» والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك خلال لقائه وتكريمه مؤخرا، في مكتبه، المعلمين الفائزين بالمراكز الثلاثة وفرق العمل في مسابقة «رياضيات الغد نبدأها بتقنية اليوم»، وذلك بحضور المساعد للشؤون التعليمية د. سامي العتيبي، ومدير إدارة الإشراف التربوي عبدالرحمن الزهراني، ورئيس قسم الرياضيات أنور الزهراني.
ودعا د. العتيبي، إلى أهمية تشجيع المبادرات المتميزة مثل تلك المسابقات بين أوساط المعلمين، التي تصنع التكامل بينهم وبين أبنائهم الطلبة من خلال توظيف التقنية في المناشط المختلفة.
وأكد مدير الإشراف الزهراني، أن مشاركة معلمي الرياضيات في المسابقة لا تقتصر على إحراز الجوائز، بل تتعداها لتحقيق غايات أسمى بكثير من ذلك تصب في مجملها تجاه مصلحة أبنائنا الطلبة بالدرجة الأولى.
إلى ذلك استعرض رئيس قسم الرياضيات الزهراني، جملة من أهداف المسابقة والمراحل، التي مرت بها وصولا لمراحل التصفيات وإعلان الفائزين.
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