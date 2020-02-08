شكرا لقرائتكم خبر عن «تجارب إثرائية» للابتكار بتعليم غرب الدمام والان نبدء بالتفاصيل
انطلق برنامج «محاضن الموهبة» التدريبي للطالبات الموهوبات في مدارس تعليم غرب الدمام تحت إشراف رئيسة قسم الموهوبات د. رفعة الكلثم، الذي يهدف إلى الاستثمار المبكّر لطاقاتهن، وتنمية نواحي الإبداع والابتكار لديهن في كل من مدارس التهذيب للمدربتين جميلة العبدالعال، وفاطمة الغمغام، والمتوسطة الرابعة والعشرين للمدربتين شيخة العتيبي، وريما الدرعان، ومتوسطة زينب الهلالية للمدربتين ثريا الزهراني، ومنوة الدوسري، وإحدى المدارس الأهلية للمدربتين سوسن الغامدي، ولولوة الشمري.
يُذكر أن «محاضن الموهبة» في المدارس السابقة ساهمت في تعزيز الاتجاهات الإيجابية لدى الطالبات، وقدّمت لهن دعمًا مميزًا يتحدى قدراتهن، ويثير خيالهن وفضولهن العلمي.
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