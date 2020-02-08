شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة «المؤسس» تحتفل بتخريج 10 آلاف طالبة.. اليوم والان نبدء بالتفاصيل

تحتفل جامعة الملك عبدالعزيز - شطر الطالبات بتخريج 10284 طالبة للعام الجامعي 1439/ 1440هـ وذلك على مدى أربعة أيام بمركز الملك فيصل للمؤتمرات بالجامعة، ابتداء من اليوم السبت والذي خصص لخريجات الانتساب والتعليم عن بعد، وكليات (الاقتصاد والإدارة، الآداب والعلوم الإنسانية، والأعمال برابغ).

ويتواصل الاحتفال يوم غد، الساعة 8 مساء، لخريجات الانتظام بكليات (الآداب والعلوم الإنسانية، والحقوق، والاتصال والإعلام)، كما تواصل الجامعة الاحتفال بطالبات الانتظام، بعد غد الإثنين الساعة 8 مساء، لخريجات كليات (الاقتصاد والإدارة، الأعمال برابغ، الاقتصاد المنزلي، الحاسبات وتقنية المعلومات، الحاسبات وتقنية المعلومات برابغ، الهندسة، المجتمع، ومعهد اللغة الإنجليزية، ومعهد اللغة العربية لغير الناطقين بها، وكلية علوم البحار)، ويختتم الحفل مساء يوم الثلاثاء المقبل الساعة 8 مساء، بخريجات كليات (العلوم، الطب، العلوم الطبية التطبيقية، طب الأسنان، الصيدلة، التمريض، التأهيل الطبي، العلوم والآداب برابغ، ومعهد الدراسات العليا التربوية).

وأعرب مدير الجامعة د. عبدالرحمن اليوبي، عن فخره بأن الجامعة تدفع بجيل جديد من الخريجات في كافة المجالات العلمية، وهن مؤهلات للانخراط في سوق العمل أو استكمال برامج الدراسات العليا، وأضاف: إن الخريجات عليهن أن يفخرن بالانتماء لهذا الصرح العريق، الذي يلقى كل الدعم والاهتمام والرعاية من حكومتنا الرشيدة، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، مؤكدا أن المرأة في المملكة، ومن خلال تمكينها، سجلت حضورها في مجالات التمييز والإبداع، وذلك موثق بما حققته من إنجازات تشهد لها المحافل.

ومن جهتها، أعربت وكيلة الجامعة لشطر الطالبات د. هناء النعيم، عن بالغ سرورها بتخريج دفعة جديدة من خريجات الجامعة، ورفعت أسمى التهاني لهن ولأولياء أمورهن، مشيرة إلى أن الجامعة لم تدخر جهدا في تأهيلهن ورفع كفاءتهن وأدائهن، ليساهمن في تحقيق رؤيتها ورسالتها بأن تكون في مصاف الجامعات العالمية في جميع المجالات التعليمية والبحثية والمعلوماتية.