شكرا لقرائتكم خبر عن 1550 زائرا يتعرفون على أمراض الصرع في «أنت مبدع» والان نبدء بالتفاصيل

نظم مركز العلوم العصبية بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام بالتعاون مع الجمعية السعودية لأمراض الصرع فعاليات اليوم العالمي للتوعية بمرض الصرع؛ بهدف دعم المصابين بهذا المرض تحت شعار «أنت مبدع»، استفاد منها أكثر من 1550 زائرا للمعرض.

وأشاد المدير التنفيذي للشؤون الطبية والإكلينيكية في ‫تخصصي الدمام د. محمد المغربي، بالدور الكبير الذي يقوم به مركز العلوم العصبية بالمستشفى لتقديم المعلومات الطبية ودعم المصابين بهذا المرض وتفهم معاناتهم، بالإضافة إلى استطلاع كيفية التعامل معهم، لاسيما حين تعرضهم لنوبات الصرع من خلال عدد من البرامج التثقيفية والتوعوية للمرضى وذويهم.

» عدة أركان

من جهتها، أوضحت د. رائدة البرادعي، أن الفعالية تضم معرضا توعويا مكونا من عدة أركان، ركن عن تعريف الصرع، ركن تشخيص الصرع، ركن مفاهيم خاطئة عن الصرع، ركن علاج الصرع بالأدوية، ركن علاج الصرع بالجراحة، ركن علاج الصرع بالغذاء الكيتوني، ركن للأطفال وعبارات إيجابية عن الصرع، ركن مشاهير مصابين بالصرع.

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» حالة عصبية

وأبانت بأن الصرع عبارة عن حالة عصبية تسبب اختلالا مؤقتا في طبيعة النشاط الكهربائي للدماغ، الأمر الذي يؤثر على وعي الإنسان وحركته وأحاسيسه لمدة قصيرة من الزمن، مشيرة إلى أن الصرع له أنواع عدة هي: الصرع الجزئي، والصرع العام، والصرع غير المحدد، والصرع الذي يحدث في مواقف معينة.

» حوادث مختلفة

لافتة إلى أن مسببات الصرع تنقسم إلى عوامل ذاتية وتكون بعض الفحوصات الجسدية والمخية سليمة، وأخرى مكتسبة، وهي التي تؤدي إلى تلف بعض خلايا المخ، ومن هذه الحالات إصابات الدماغ في الحوادث المختلفة، وحدوث نزيف أو تجلط في الأوعية الدموية، والتشوهات الخلقية ونقص الأوكسجين والاختناق، خصوصا عند المواليد أثناء الولادة، مبينة أن علاج الصرع يتم بطرق مختلفة مثل، العلاج الدوائي أو الجراحي أو عن طريق جهاز تحفيز العصب العاشر، مشددة على أهمية الالتزام بالوقت المحدد للدواء لمنع نوبات الصرع.