شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل إصابة بإنفلونزا «H5N8».. والتخلص من 35 ألف طائر في الرياض والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة د.عبدالله أبا الخيل، أن النوع الذي تم تسجيله «H5N8»، عترة تصيب الطيور فقط ولا تنتقل إلى الإنسان، حيث لا تشكل خطرا على الصحة العامة.
وجدد المتحدث الرسمي دعوته لجميع مشاريع الدواجن في المملكة، بأهمية تعزيز جميع إجراءات الأمن الحيوي في المشاريع، مشددا على مربي الدواجن من المواطنين أخذ الحيطة والحذر، وتطبيق الإجراءات الوقائية عند التعامل مع الطيور، وعدم إدخال طيور جديدة خلال الفترة الحالية.
ودعت الوزارة المواطنين في المملكة، إلى عدم صيد الطيور المهاجرة أو البرية؛ وذلك للوقاية من مخاطر الإصابة بالمرض، وإبلاغ فرق طوارئ الثروة الحيوانية على الرقم المجاني 8002470000، عند الاشتباه بالمرض أو ارتفاع معدل النفوق في الطيور.
وتتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لتقليل مخاطر انتشار المرض لمواقع أخرى، وذلك وفق خطة الطوارئ في الوزارة لمكافحة مرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة «H5N8».
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