شكرا لقرائتكم خبر عن «مركز الملك سلمان»: جاهزون لإمداد الصين بالمساعدات والان نبدء بالتفاصيل
وثمن الربيعة القرار الملكي بتقديم مساعدات تتمثل في مواد صحية لجمهورية الصين الشعبية لمساعدتها على التصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد ومكافحته. وأكد أن هذا التوجيه الكريم يؤكد عمق العلاقات المتينة بين البلدين ودور المملكة الإنساني في دعم الدول لمواجهة الأزمات بشتى أنواعها.
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