شكرا لقرائتكم خبر عن «مركز الملك سلمان»: جاهزون لإمداد الصين بالمساعدات والان نبدء بالتفاصيل

أكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية د. عبدالله الربيعة أن المركز سيقوم على وجه السرعة بالتنسيق مع الجهات الصينية المختصة لتوفير الاحتياجات الملحة، مثل الأجهزة والمستلزمات الطبية والكمامات والأقنعة الطبية والملابس الصحية الحامية والنظارات الوقائية وغيرها من المواد الصحية المستخدمة في مثل هذه الأزمات، تنفيذا لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -.

وثمن الربيعة القرار الملكي بتقديم مساعدات تتمثل في مواد صحية لجمهورية الصين الشعبية لمساعدتها على التصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد ومكافحته. وأكد أن هذا التوجيه الكريم يؤكد عمق العلاقات المتينة بين البلدين ودور المملكة الإنساني في دعم الدول لمواجهة الأزمات بشتى أنواعها.