شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق بين المملكة و«البنك الأوروبي» والان نبدء بالتفاصيل

بحث المندوب الدائم للمملكة لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد العريفي، مع رئيسة البنك المركزي الأوروبي والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي سابقًا كريستين لاجارد، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والفرص الاستثمارية المتاحة في ظل رؤية 2030 وما تشهده المملكة من تطور في مختلف المجالات.

وتم خلال اللقاء تسليط الضوء على أولويات رئاسة المملكة لمجموعة العشرين. كما أبدت لاجارد تطلعها للمشاركة في اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين برئاسة المملكة.