شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم طلاب «الملك سعود» المتدربين بالخارج والان نبدء بالتفاصيل

كرمت كلية العلوم بجامعة الملك سعود الطلاب والطالبات المشاركين في برنامج التدريب الصيفي الخارجي لصيف 2019، والذي شمل التدريب في عدد من الجامعات العالمية والمراكز البحثية في المملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وماليزيا.

حضر الحفل وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية د. محمد النمي، وذلك في قاعة التشريفات بالكلية.

وشهد الحفل عرضا موجزا للطلاب والطالبات الذين أتموا التدريب الصيفي، شرحوا فيه خطط البحث العلمي التي تعلموها وطريقة عمل بعض التجارب العلمية مع تفسير النتائج التي حصلوا عليها، معبرين عن امتنناهم للكلية وللجامعة على منحهم هذه الفرصة التي أكسبتهم الكثير من المهارات خلال فترة التدريب. وقدم وكيل الجامعة شكره لكلية العلوم وطلابها على ما يقدمونه من إنجازات ملموسة في مجال التدريب والأبحاث العلمية. وثمن عميد كلية العلوم د. ناصر الداغري دعم وحرص الجامعة على كل ما يسهم في خدمة الطلاب والطالبات، وتذليل كل العقبات في سبيل إنجاح مثل هذه البرامج التدريبية.