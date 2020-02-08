شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الأمن تشارك في «أمن الخليج العربي 2» والان نبدء بالتفاصيل

تشارك قوات الأمن السعودية بالتمرين التعبوي الخليجي المشترك الثاني للأجهزة الأمنية لدول مجلس التعاون الخليجي «أمن الخليج العربي 2»، بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. ويهدف التمرين، الذي تشارك فيه المملكة بقوة أمنية متخصصة، إلى تعزيز وتطوير التنسيق والتفاعل وتبادل الخبرات بين قطاعات الأمن الداخلي بدول المجلس، والاستفادة من التجارب والخبرات في مواجهة التحديات المشتركة ومصادر التهديد. ويأتي التمرين تنفيذا لقرارات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي، وتستمر فعالياته الميدانية حتى العشرين من فبراير الجاري.

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