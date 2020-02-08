شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين جامعة أم القرى وكمبوديا والان نبدء بالتفاصيل
وأعرب مفتي كمبوديا خلال استقباله بمكتب مدير الجامعة بالعابدية عن تقديره للجهود التي تقوم بها الجامعة في فتح بابها للطلبة وتعليمهم المنهج الوسطي القويم، مثنياً على طلاب كمبوديا المتخرجين من أم القرى، وجودتهم المعرفية ومدى إتقانهم للغة العربية والعلوم الشرعية، كما عبر عن رغبته في الاستفادة من مناهج الجامعة في طرق التدريس والتربية وترجمتها للغتهم الرسمية، ليستطيعوا تنمية وتطوير تجربتهم في طرائق التعليم الحديثة.
وأوضح د. الغامدي أن الجامعة تضم 26 طالباً من كمبوديا، وتتيح لهم جميع الخدمات والمتطلبات التعليمية، كما تقبل معادلة الشهادات لجميع طلاب المنح، وتقيم دبلوما سنويا لإعداد المعلمين لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، بالإضافة إلى تقديمها برامج خارج المملكة لإعداد المعلمين والدعاة لنشر المعرفة والعلوم الشرعية.
حضر اللقاء المشرف على وكالة الجامعة للشؤون التعليمية د. أحمد بابلغيث، وعميد معهد اللغة العربية لغير الناطقين بها د. حسن بخاري.
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