شكرا لقرائتكم خبر عن النعيرية.. مناقشة استحداث مركزي إسعاف بحنيذ والفاضلي والان نبدء بالتفاصيل

ناقش محافظ النعيرية إبراهيم الخريف ومدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية فيصل العطاوي، أهمية استحداث مركز في بلدة حنيذ «110 كم جنوب النعيرية»، بشكل عاجل، وذلك لأهميته في مباشرة الحالات الإسعافية والحوادث التي تقع على طريق حنيذ سواء من البلدة شمالا باتجاه الصرار، أو من البلدة جنوبا باتجاه عريعرة.

وتناول اللقاء دراسة مقترح استحداث مركز للهلال الأحمر على طريق الفاضلي المتجهة للصرار، وذلك لما يحظى به الطريق من حركة مرور مستمرة، وعبور حافلات نقل الطالبات وسيارات المعلمين والمعلمات بشكل يومي، وسبق أن سجل الطريق وقوع حوادث مميتة لمعلمات ذهبن ضحية الطريق، وهو ما يؤكد الحاجة لافتتاح مركز يسهم في إنقاذ حياة الكثيرين من مصابي الحوادث، ويكون له دور كذلك في نقل الحالات المرضية، إلى مستشفيات مليجة والنعيرية والتي تقع على مسافات ليست قريبة من موقع هذا الطريق.

وتطرق اللقاء لضرورة إزالة مبنى مركز إسعاف الهلال الأحمر بالنعيرية، والذي لا يزال مهجورا منذ شعبان 1435هـ، في انتظار إعادة إنشائه وتهيئته بعد تهالك المبنى وانقضاء عمره الافتراضي.

واشتملت زيارة مدير فرع هيئة الهلال الأحمر بالشرقية لمحافظة النعيرية، على لقاء مدير مرور النعيرية العقيد نايف الشمري لتعزيز سبل التعاون بين المرور والهيئة، كما تم تفقد سير العمل في المركز الإسعافي في النعيرية، والاطلاع على كامل الاستعدادات والتجهيزات الإسعافية في المركز.

وكانت ”الخليج 365” قد نشرت في عدد سابق تقريرا عن بقاء مبنى مركز إسعاف الهلال الأحمر بالنعيرية على حاله مهجورا منذ سنوات، وتنقل مركز إسعاف النعيرية من مبنى مستأجر إلى آخر طيلة هذه الفترة، متضمنا إفادة المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالشرقية فهد الغامدي، والذي أوضح أن المبنى مدرج ضمن قائمة المراكز الإسعافية التي ستتم إعادة طرحها للإنشاء، بحسب الميزانية المرصودة للأعمال الإنشائية.