شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة مجتمعية بين «الفاء» وتقنية حفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

وقع الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظ حفر الباطن رئيس مجلس المسؤولية الاجتماعية بالمحافظة «الفاء»، مذكرة تفاهم مع مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية محمد السلوم ممثلا عن إدارة كلية التقنية بالمحافظة.

وتأتي المذكرة انطلاقا من حرص محافظة حفر الباطن ممثلة «بمجلس المسؤولية الاجتماعية - الفاء»، على تعزيز المسؤولية الاجتماعية للجهات والأفراد، وتحسين مخرجاتها، وحوكمتها، وسعياً للاستفادة من كل ما يخدم المسؤولية الاجتماعية من منتجات وتعاون مشترك، مع ما تقدمه الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع والجهات غير الربحية.

واتفق الطرفان على التعاون المشترك في المجالات التي تحقق مهامهما وأهدافهما، وتتمثل بمجالات التعاون في التدريب والتطوير والتأهيل والاستشارات، وإقامة البرامج والفعاليات المشتركة وتقديم الدعم اللازم لإنجاحها، والتعاون في تنفيذ المنتجات المجتمعية التي يمكن أن تشارك أو تساهم في خدمة المجتمع، وإمكانية استخدام مرافق الكلية لخدمة المنتجات المجتمعية لـ «الفاء»، وكذلك إتاحة الفرصة لمنسوبي الكلية التقنية والمتدربين الراغبين بالمشاركة في المنتجات المجتمعية والمساهمة في تنظيمها مع احتساب ساعات عملهم التطوعية.

ونصت المذكرة على تبادل النشر الإلكتروني عبر منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، والتعاون في تهيئة المتدربين لسوق العمل وتوفير فرص التدريب الإنتاجي والتدريب التعاوني والفرص الوظيفية لهم، والاهتمام بدعم مشاريع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة الخاصة بالمتدربين.