شكرا لقرائتكم خبر عن استكمال سفلتة وصيانة شوارع المحمدية والان نبدء بالتفاصيل

تستكمل بلدية محافظة النعيرية سفلتة وصيانة شوارع حي المحمدية الرئيسية، وذلك بعد أعمال السفلتة التي تمت داخل الحي.

وشملت أعمال السفلتة شارع علي بن أبي طالب المتفرع من طريق الملك عبدالعزيز باتجاه الغرب، وأجزاء من الجهة الشمالية لشارع الأمير تركي بن عبدالعزيز بحي المحمدية، وكثفت البلدية أعمالها في الشوارع الداخلية للحي وأجزاء من الشوارع الرئيسية؛ نظرا لما تعانيه من تلفيات في الطبقة الإسفلتية بسبب تسربات المياه الجوفية، وكذلك مياه الصرف الصحي، وتسببت هذه المياه وعلى مدى أعوام برفع معاناة الأهالي نتيجة تجمعات المياه في الحفريات أمام منازلهم.

وتضمنت أعمال البلدية وضع مطبات في بعض التقاطعات التي تشهد حركة مرور مستمرة خاصة أمام المدارس، إلى جانب إعادة إنشاء بعض المطبات السابقة في الشوارع التي تمت سفلتتها.

وتأتي أعمال صيانة الطرق والشوارع بالمحافظة في إطار مشروع الصيانة الممتدة فترة تنفيذه لثلاث سنوات بدأت من 22 أكتوبر 2019، بتكلفة مالية بلغت 18مليونا و503 آلاف و700 ريال.

ويتطلع أهالي حي الربيع إلى سفلتة عدد من الشوارع في الحي؛ لما يسهم في تحسين مستوى البنية التحتية وينهض بالخدمات البلدية في الحي، والتي يأتي من أهمها سفلتة الشوارع وصيانتها وإنارتها.