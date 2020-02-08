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سيارة محترقة تشل حركة المرور في عقبة ضلع بعسير

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2020-02-08

متابعات الخليج 365 -حسن عسيري-أبها

تسبب حادث سير وقع مساء أمس الجمعة، في إغلاق عقبة ضلع الرابطة بين منطقة عسير ومنطقة جازان.

 

 

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وأسفر الحادث الذي نتج عن احتراق سيارة أثناء السير في تكدس السيارات، الأمر الذي أصاب حركة المرور بشلل،كما أسفر عنه عدد من الإصابات الخفيفة.

وبادر المرور على الفور لتنظيم حركة السير للسيارات المتكدسة.

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