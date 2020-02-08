شكرا لقرائتكم سيارة محترقة تشل حركة المرور في عقبة ضلع بعسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-02-08 متابعات الخليج 365 -حسن عسيري-أبها تسبب حادث سير وقع مساء أمس الجمعة، في إغلاق عقبة ضلع الرابطة بين منطقة عسير ومنطقة جازان. Advertisements وأسفر الحادث الذي نتج عن احتراق سيارة أثناء السير في تكدس السيارات، الأمر الذي أصاب حركة المرور بشلل،كما أسفر عنه عدد من الإصابات الخفيفة. وبادر المرور على الفور لتنظيم حركة السير للسيارات المتكدسة. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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