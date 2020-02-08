أوضح المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، أن المركز سيقوم على وجه السرعة بالتنسيق مع الجهات الصينية المختصة لتوفير الاحتياجات الملحة، تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بتقديم مساعدات عاجلة للصين للإسهام في تجاوز آثار فايروس كورونا.
وقال الربيعة إنه يجري التنسيق لإمداد الصين بالأجهزة والمستلزمات الطبية والكمامات والأقنعة الطبية والملابس الصحية الحامية والنظارات الوقائية، وغيرها من المواد الصحية المستخدمة في مثل هذه الأزمات. وكان خادم الحرمين أعرب في اتصال هاتفي بالرئيس الصيني شي جين بينغ، عن مشاركة الشعب الصيني مشاعر الألم نتيجة تفشي فايروس كورونا، معرباً عن تعازيه لأسر المتوفين وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، مشيراً إلى ثقة المملكة في قدرة الحكومة الصينية في التعامل مع آثار هذا الفايروس.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرّف على المساعدات التي ستقدمها المملكة للصين للإسهام في تجاوز آثار فايروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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