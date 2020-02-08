“العمل والتنمية الاجتماعية ” تتفاعل مع فيديو عرض لحال عائلة تعيش ظروفاً معيشية صعبة في إحدى قرى الباحة

تفاعلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع مقطع فيديو عرض لحال عائلة فقيرة تعيش على الكفاف في الباحة، حيث أوضح الفيديو محتويات المنزل الذي تقطن فيه، والذي يفتقر إلى أثاث وأدوات وأجهزة منزلية.

وكان المقطع قد تُدوول على وسائل التواصل الاجتماعي وعلق عليه كثير من المتابعين، كما تفاعل معه حساب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على تويتر، حيث طلب التواصل معه عبر الرسائل الخاصة وتزويده بكافة التفاصيل.