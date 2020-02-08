‏أول تعليق من وزارة ⁧‫الإعلام‬ بشأن تعيين أحد موظفيها مسيء للوطن مستشاراً للوزير

أكدت وزارة الإعلام في بيان توضيحي لها اليوم أنه لا صحة لما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول تعيين مستشار جديد لمعالي وزير الإعلام. واوضحت وزارة الإعلام أن الموظف يعمل بالوزارة منذ حوالي عام، وتم نقله مؤخرا إلى مكتب التحول المؤسسي، ويجري حاليا التحقيق حول ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من تغريدات منسوبة إليه، وسيتم اتخاذ الإجراء المناسب بحقه في ضوء نتائج التحقيق.

الجدير بالذكر برز هاشتاق تحت عنوان #شاتم_وطننا_مستشار_الوزير طالب المغردون من خلاله بالتحقيق مع موظف قالوا أنه تم تعيينه مستشاراً لوزير الإعلام منسوب له تغريدات مسيئة للمملكة.