نفت مصادر ما أشيع مؤخراً عبر مقطع فيديو متداول على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه شخص يزعم إقامة “بوليفارد” بمنطقة الخانسة بمكة المكرمة، مؤكدةً أن المشروع القائم يأتي ضمن مشاريع الواجهات والتي تهدف إلى إخفاء التشوه البصري التي تشكّله العشوائيات ودمجها مع النسيج العمراني. وتفصيلاً، أوضحت المصادر أن ما يجري في حي الخانسة بمكة المكرمة، هو تطوير وإعادة المنطقة العشوائية من دهن واجهات المنازل ورصف الشوارع وتخصيص شوارع مشاة ومسارات خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة ونحوها من الأعمال التطويرية.
وأكدت المصادر أنه من المقرر الانتهاء من مشروع تحسين حي الخانسة خلال الأشهر القليلة المقبلة، لتصبح مكاناً يرتاده المتنزهون للاستمتاع بالصورة الجمالية التي سيكون عليها شارع الخانسة وشوارع أخرى بمكة المكرمة تخضع لنفس المشروع؛ ضمن مشاريع الواجهات والتي تهدف إلى إخفاء التشوه البصري التي تشكّله العشوائيات ودمجها مع النسيج العمراني. وكان مقطع فيديو متداول يزعم من خلاله ناشره أنه سيكون في شارع الخانسة بمكة المكرمة “بوليفارد” وهو ما نفته المصادر جملةً وتفصيلاً.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد الفيديو المتداول .. مصادر تنفي إقامة “بوليفارد” في “خانسة مكة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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