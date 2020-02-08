لقيت فتاة عشرينية مصرعها؛ جراء طلقة نارية اخترقت فمها بمحافظة أحد المسارحة بمنطقة جازان، فيما تجري شرطة المنطقة تحقيقًا لكشف ملابسات الحادث.
تعود التفاصيل إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغا من إدارة مستشفى أحد المسارحة بوصول فتاة تبلغ من العمر ٢١ سنة للمستشفى، وتبين تعرُّضها لطلقة نارية اخترقت فكها الأسفل من الوجه، وفارقت الحياة.
وحضرت الشرطة و الأدلة الجنائية للمستشفى وجرت معاينة الجثة والانتقال إلى سكن الفتاة الذي تعرضت فيه للطلقة النارية وتم التحفظ على المسدس والرصاصات.
أودعت الجثة في ثلاجة الموتى حتى استكمال إجراءات القضية.
اقرأ ايضأ :
على صوت الزغاريد.. أعمام ياسمين قتلوها قبل يوم من وضع جنينها
بعد مقتل نجل مروة ميمي بالخطأ.. الأب يتعرض لعقوبة جنائية في حالة واحدة
كانت هذه تفاصيل خبر رصاصة تخترق فم فتاة وتنهي حياتها بجازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.