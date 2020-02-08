رصاصة تخترق فم فتاة وتنهي حياتها بجازان

لقيت فتاة عشرينية مصرعها؛ جراء طلقة نارية اخترقت فمها بمحافظة أحد المسارحة بمنطقة جازان، فيما تجري شرطة المنطقة تحقيقًا لكشف ملابسات الحادث.

تعود التفاصيل إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغا من إدارة مستشفى أحد المسارحة بوصول فتاة تبلغ من العمر ٢١ سنة للمستشفى، وتبين تعرُّضها لطلقة نارية اخترقت فكها الأسفل من الوجه، وفارقت الحياة.

وحضرت الشرطة و الأدلة الجنائية للمستشفى وجرت معاينة الجثة والانتقال إلى سكن الفتاة الذي تعرضت فيه للطلقة النارية وتم التحفظ على المسدس والرصاصات.

أودعت الجثة في ثلاجة الموتى حتى استكمال إجراءات القضية.

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