السعودية اليوم / الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتفقد فرع الرئاسة العامة بالجوف ويلتقي بالمواطنين



سكاكا 13 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 07 فبراير 2020 م واس

تفقد معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند اليوم، فرع الرئاسة العامة بمنطقة الجوف.

واستمع معاليه لشرح مفصل من مدير عام الفرع الدكتور علي بن ذويب العنزي، عن عمل الفرع وأنشطته وأعماله الوقائية والتوعوية والميدانية، ثم التقى بالمواطنين من أهالي المنطقة، واستمع لمطالبهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم ووجه بما يلزم حيالها.

وبين الدكتور السند أن فرع الرئاسة العامة بالجوف يحظى في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير

// انتهى //

01:15ت م

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سكاكا 13 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 07 فبراير 2020 م واستفقد معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند اليوم، فرع الرئاسة العامة بمنطقة الجوف.واستمع معاليه لشرح مفصل من مدير عام الفرع الدكتور علي بن ذويب العنزي، عن عمل الفرع وأنشطته وأعماله الوقائية والتوعوية والميدانية، ثم التقى بالمواطنين من أهالي المنطقة، واستمع لمطالبهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم ووجه بما يلزم حيالها.وبين الدكتور السند أن فرع الرئاسة العامة بالجوف يحظى في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-بدعم واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، و صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة.// انتهى //01:15ت م0155

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