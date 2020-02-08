السعودية اليوم / تعليم القريات يختتم ملتقى "القيادة المدرسية طموح، عطاء، إنجاز"



القريات 13 جمادي الأخرة 1441ه 07 فبراير 2020 واس

اختتمت إدارة تعليم محافظة القريات أمس ممثلة بالإشراف التربوي وشعبة القيادة المدرسية فعاليات ملتقى (القيادة المدرسية طموح .. عطاء .. إنجاز) الذي استمر ثلاثة أيام بمدارس القريات الأهلية.

واشتمل الملتقى على عدد من الأوراق وورش العمل وتقييم بناء الخطط التشغيلية للمدارس وفق معايير محددة بهدف تجويد مهارة التخطيط لدى قائدات المدارس وتحسين بناء الخطط التشغيلية، واستعراض لبعض التجارب الناجحة التي كان لها أثراً ايجابياً في العملية التعليمية والتربوية والإدارية من قبل بعض قائدات المدارس.

وخرج اللقاء بعدد من التوصيات التي ستسهم في رفع العملية التعليمية، تضمنت احتياجات الميدان والخطط التطويرية والمستوى التحصيلي ورفع نواتج التعلم من قبل المشرفات والقائدات.

// انتهى //

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