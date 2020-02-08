السعودية اليوم/ "هاكثون التطبيقية الإبداعي" لقاء بتعليم الشرقية



الدمام 13 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 07 فبراير 2020 م واس

عقدت الإدارة العامة لتعليم المنطقة الشرقية أمس، لقاءً تحت عنوان " هاكثون التطبيقية الإبداعي للعام الجامعي 1440-1441هـ "، الذي تقدمه كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام لاكتشاف التحديات التي تواجه إدارات التعليم في جميع المجالات، واكتشاف المبدعين من الطلبة الجامعيين ودعمهم، بحضور مساعد الشؤون التعليمية "بنين" الدكتور سامي العتيبي، وعدد من مدراء ومديرات إدارات الشؤون التعليمية.

واستعرضت منسقة العلاقات العامة بكلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع عائدة القويز فكرة الهاكثون، مشيرةً إلى أن الهدف منه إيجاد حلول إبداعية ودور وكالة الجامعة هو تبنى الحلول الإبداعية الواقعية مع الجهات المقدمة للتحديات التي تواجه إدارتها، ومخرجات الهاكثون عبارة عن حلول إبداعية قابلة للتطبيق يقدمها طلاب مبدعون في مختلف المجالات من الجامعة، مؤكدةً أن الجامعة بصدد النهوض بحراك فكري ومجتمعي يوائم بين إبداعات الطلاب وسوق العمل.

وأشارت إلى أن اللقاء عُقد للتواصل وتوضيح الصورة وبلورة فكرة الهاكثون التطبيقية بشكل يدعم احتياج التعليم، من خلال الاستثمار في الإنسان بمشاريع وبرامج نوعية، ويهدف الهاكثون للوصول الى حلول عملية تسهم في حل المشكلات من خلال تعزيز المهارات الطلابية الإبداعية وإدارة الوقت، لافتةً النظر إلى أن خطة العمل ترتكز على 3 أيام في تصور للخطة التشغيلية ستنهض على مجموعة ورش عمل ومرشدين، التعليم الإلكتروني، والتعليم عن بعد وتسليم المشروع إلى جانب نتائج تحكيم مخرجات الهاكثون في اليوم الثالث.

من جانبها نوهت وكيلة كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع الدكتورة سحر فلاته، أن وضوح التحديات المطروحة أمام الطلاب المبدعين سيسهم في حل ومعالجة جميع التحديات المطروحة واقعياً، مشيرةً إلى أن الكلية تضخ قدرات هائلة لسوق العمل، لاسيما قطاع البنوك والاعمال، ومجال خدمة المجتمع.

بدوره عد وكيل كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع الدكتور عادل الضويحي، أن الهاكثون قناة وجسر يربط بين الكلية والجامعة وقطاعات المجتمع، ووجد لاستثمار عقول الطلاب والطالبات في أي مجال علمي وهو فرصة لممارسة ما يتعلمونه من أساليب التفكير واتخاذ القرارات وحلول المشاكل وفق تحديات الموجودة في المجتمع المحلي.

من جهتها أعربت المساعدة للشؤون التعليمية فاطمة الفهيد عن سعادتها بالشراكة النوعية بين كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع بجامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام وبين إدارة التعليم في الشرقية، عادةً الهاكثون إشراقة جديدة في عالم الإبداع والتميز الطلابي والتفكير الإيجابي والابداعي المميز.

واختتم اللقاء بتقديم عدد من الـتوصيات منها ترشيح مرشدين لدعم الطلبة أثناء العمل، ومحكمين للمشاركة في لجنة تحكيم المشاريع الطلبة، ورفع التحديات في الموعد المحدد على الرابط الإلكتروني، وتوافق الحلول الابتداعية الناتجة من الهاكثون مع السياسات والأنظمة التقنية الوزارية، وتحديد الموعد المتوقع لإقامة الهاكثون نهاية شهر مارس القادم.

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