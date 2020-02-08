القوات الحكومية تقترب من صرواح واستسلام سرية تابعة للحوثي

السبت 8 فبراير 2020

تقدمت القوات الحكومية، الجمعة، في مديرية صرواح التابعة إداريا لمحافظة مأرب والواقعة على حدود صنعاء من ناحية الشرق.



وقالت مصادر عسكرية، إن القوات الحكومية اقتربت من مركز صرواح، بعد معارك عنيفة خاضتها مع مليشيات الحوثي.

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وأفادت المصادر، باستسلام سرية تابعة للحوثيين بالكامل مع أسلحتهم ومقتل خمسة قيادين كبار مع مرافقيهم، فيما فر البقية باتجاه خولان التابعة إداريا لمحافظة صنعاء.

وتوقع مراقبون، أن تلتحم القوات الحكومية بعمالقة قبيلة خولان. ‏

يشار إلى أن قبيلة خولان هي البوابة الأنسب لدخول صنعاء بدلا عن الجهة الشمالية الشرقية "نهم" حيث أن قبائل بني حشيش الأكثر ولاء للإمامة ومخلفاتها.