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شكرا لقرائتكم آل الشيخ يتفاعل مع طفل كفيف مُنع من دخول ونتر وندر لاند ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
أكد رفضه لهذا التصرف
متابعات الخليج 365 - الرياض
استاء رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ، مما حدث مع طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة ونتر وندر لاند، حيث تم منعه من دخول منطقة الألعاب.
وتفاعل آل الشيخ مع تغريدة ومقطع فيديو نشرهما والد الطفل والذي يدعى مهنا الحبردي، على حسابه بموقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلا :” غير مقبول هذا أبداً، أرجو تتواصل مع الأخ أحمد المحمادي في الترفيه حالاً، واحنا عازمينكم”.
وكان والد الطفل كتب في تغريدته : ” الحمد لله على سلامتك يا أبو ناصر وترجع إلى أرض الوطن بصحة وسلامة، بالأمس كنا في ونتر وندر لاند وللأسف منع ابني من دخول ألعاب المدينة لأنه من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو من ذوي الهمم العالية”.
كما نشر الأب مقطع فيديو لابنه ظهر به وهو يقول: “حمد الله على سلامتكم يا أبو ناصر، أنا زعلان على هيئة الترفيه”.
ورد حساب الهيئة العامة للترفيه على تغريدة والد الطفل الكفيف، قائلا :” أهلاً وسهلاً زميلنا مهنا، نتمنى يكون يومك سعيد، ياليت تزودنا برقمك للتواصل عبر الخاص”.
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