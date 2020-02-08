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تحذير عاجل من السفارة لدى بريطانيا للمواطنين

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2020-02-07

بسبب سوء الأحوال الجوية وتوقع أمطار ورياح

متابعات الخليج 365 - الرياض

طالبت سفارة لدى المملكة المتحدة المواطنين بضرورة توخي الحيطة والحذر والتواصل مع الشرطة في حالة الطوارئ؛ وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية وتوقع أمطار ورياح شديدة في بعض المناطق.

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وأوضحت السفارة، في تنبيه لها عبر تويتر، أن أرقام التواصل في حالة الطوارئ: الشرطة المحلية: 999 و101 وسفارة المملكة لدى لندن: 02079173000، ولمزيد من المعلومات يمكن زيارة موقع الحكومة البريطانية على الرابط: هنا

وأصدر مكتب الأرصاد الجوية في بريطانيا اليوم تحذيرًا للمواطنين جراء توقع عواصف ثلجية ورياح عاتية مع قدوم العاصفة “سيارا”.

وتوقع المكتب استمرار حالة الطقس السيئة لمدة أربعة أيام ابتداءً من يوم غد السبت، محذرًا من أن سرعة الرياح قد تصل إلى 120 كم/ ساعة ضمن المناطق الساحلية الشمالية والغربية، فيما قد تتراكم الثلوج فوق أربع بوصات في بعض المناطق الشمالية من البلاد.

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