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شكرا لقرائتكم شهران وأسبوعان ويومان على شهر رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
بحسب ما ذكر خالد الزعاق عبر تويتر
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك خالد الزعاق، أنه بقي شهران وأسبوعان ويومان على شهر رمضان المبارك.
وقال الزعاق في تغريدة له عبر تويتر مساء اليوم الجمعة: بقي علينا شهران وأسبوعان ويومان ويهل علينا شهر الخيرات اللهم بلغنا شهر رمضان.
في سياق آخر، أكد الزعاق، أن موسم برد العقارب الذي يشهد موجة باردة تبدأ يوم غد السبت، معروف بظهور أمراض موسمية خلاله.
ولفت إلى أن أولى موجات موسم عقرب السم، والتي تبدأ غدًا، معروفة برياح مثيرة للأتربة، وانخفاض درجات الحرارة، وتستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل، متوقعًا أن تؤثر الموجة الباردة على كل منطقة.
وتابع الزعاق أن الموجة الباردة ستبدأ غدًا في مناطق الحدود الشمالية وهي عرعر، وطريف وأيضًا تبوك والجوف، فيما تؤثر على منطقتي حائل والقصيم يومي الاثنين والثلاثاء.
أما منطقة الرياض فتتأثر يومي الاثنين والأربعاء بتلك الحالة التي يمتد تأثيرها إلى السواحل الغربية، بحسب الزعاق، لافتًا إلى أن موسم برد العقارب، سيكون بداية التقلبات الجوية والأمراض الموسمية؛ لأنه يمر علينا خلاله أجواء أربعة فصول في لحظة واحدة.
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