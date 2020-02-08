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شكرا لقرائتكم التجارة: الفساتين لا تدرج في سياسة الاستبدال والاسترجاع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
إلا في حال كانت السلعة معيبة أو مغشوشة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت وزارة التجارة والاستثمار، أن الفساتين والملابس الداخلية والإكسسوارات لا تدرج في سياسة الاستبدال والاسترجاع، إلا في حال كانت السلعة معيبة أو مغشوشة أو مقلّدة.
جاء ذلك ردًّا من التجارة على استفسار في هذا الشأن، عبر حسابها بموقع تويتر، مساء اليوم الجمعة، مضيفةً أنه لمزيد من المعلومات يمكن قراءة دليل حقوق المستهلك على الرابط هنا
في سياق آخر، قالت التجارة: إن من شروط إصدار السجل التجاري الرئيسي (مؤسسة) ألا يقل العمر عن 18 سنة، وألا يكون موظفًا حكوميًّا، وألا يقل رأس المال عن 5000 ريال.
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