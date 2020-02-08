التجارة: الفساتين لا تدرج في سياسة الاستبدال والاسترجاع

2020-02-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت وزارة التجارة والاستثمار، أن الفساتين والملابس الداخلية والإكسسوارات لا تدرج في سياسة الاستبدال والاسترجاع، إلا في حال كانت السلعة معيبة أو مغشوشة أو مقلّدة.

Advertisements

جاء ذلك ردًّا من التجارة على استفسار في هذا الشأن، عبر حسابها بموقع تويتر، مساء اليوم الجمعة، مضيفةً أنه لمزيد من المعلومات يمكن قراءة دليل حقوق المستهلك على الرابط هنا

في سياق آخر، قالت التجارة: إن من شروط إصدار السجل التجاري الرئيسي (مؤسسة) ألا يقل العمر عن 18 سنة، وألا يكون موظفًا حكوميًّا، وألا يقل رأس المال عن 5000 ريال.

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على

شارك الخبر







