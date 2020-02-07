حقيقة وفاة عبدربه منصور هادي الرئيس اليمني بمشفى في السعودية

تناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن، مساء اليوم الجمعة 7/2/2020، أنباء عن وفاة عبد ربه منصور هادي الرئيس اليمني، خلال تواجده في المملكة العربية السعودية.

وكتب أحد النشطاء اليمنيين عبر حسابه على موقع تويتر اليوم:" وفاة الرئيس اليمني عبده ربه منصور هادي في العاصمة السعودية الرياض جراء جلطة دماغية مفاجئة".

فيما كتب آخر تغريدة قال فيها:" اشاعـات بـ تدهور الحاله الصحيه لـ الرئيس عبدربـه منصور هـادي ، لاتصدقو هذا الاشاعـات التي تخـرج من مطابـخ الحاقدين علئ صاحب الشرعية الدستورية ، الرئيس يتمتـع بـ حالـه صحية جيدة ، ومازال يعمل هو والمخلصين بجانبة من ٲجل دحـر الانقـلاب واخـراج الوطن الئ بـر الامـان".

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ولم تصدر عن وسائل الإعلام الرسمية سواء في اليمن أو السعودية أي أخبار تؤكد أو تنفي هذه الأنباء، حيث تبقى مجرد شائعات لحين ورودها عبر المنصات الرسمية.

والرئيس عبد ربه منصور هادي الفضلي يبلغ من العمر 74 عاما ، هو الرئيس الثاني للجمهورية اليمنية والقائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن منذ 25 فبراير 2012، وكان قبلها نائبًا للرئيس خلال الفترة 1994 - 2012.