نيابة عن خادم الحرمين.. أمير الرياض يرعى حفل سباق نادي الفروسية السنوي الكبير.. غدًا

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الرئيس الفخري لنادي الفروسية يرعى الأمير فيصل بن بندر، أمير منطقة الرياض، غدًا السبت حفل سباق نادي الفروسية السنوي الكبير.

يقام الحفل على كأسي خادم الحرمين الشريفين لجياد الإنتاج والمستورد بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية في الرياض.

وأعرب الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية عن بالغ الاعتزاز بما تحظى به رياضة الفروسية من اهتمام كبير ورعاية دائمة من خادم الحرمين الشريفين.

وقال: «نفتخر ونعتز برئاسة خادم الحرمين الشريفين الفخرية للنادي، وبما يلقاه من الرعاية الدائمة والدعم الكبير منه، ما كان له أبلغ الأثر في تقدم رياضة الفروسية وتحقيق تطلعات جمهورها ومتابعيها»، مؤكدًا أن دعم ورعاية القيادة الرشيدة يعد ركيزة أساسية لتلك الرياضة.

ورحب رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية برعاية أمير منطقة الرياض لهذا الحفل، معبرًا عن سعادته وجميع العاملين بالنادي بتشريفه لهذه المناسبة الكبيرة.

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ويتكون حفل السباق من عشرة أشواط، خصـص الشوط الثامن لخيل الإنتاج مفتوح الدرجات لعمر أربع سنوات فأكثر ومسافته 2000 متر على هدية وكؤوس خادم الحرمين الشريفين للخيالة السعوديين المتمرنين.

كما خصص الشوط التاسع على كأس خادم الحرمين الشريفين لخيل الإنتاج مفتوح الدرجات الفئة الأولى لعمر أربع سنوات ومسافته 2000 متر وجائزته مليون ريال، والشوط العاشر على كأس خادم الحرمين الشريفين لخيل المستورد مفتوح الدرجات الفئة الأولى لعمر أربع سنوات فأكثر ومسافته 2000 متر وجائزته مليون ريال.

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