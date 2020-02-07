السعودية اليوم/ مدير تعليم القريات يتفقد نواتج التعلم والتعليم بمدارس المحافظة



القريات 13 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 07 فبراير 2020 م واس

تفقد مدير التعليم بمحافظة القريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي عدداً من مدارس القريات، وذلك للاطمئنان على سير العملية التعليمية وبرامج رفع مستوى التحصيل الدراسي ونواتج التعلم بالمدارس.

وتجول مدير تعليم القريات بالفصول الدراسية وتابع مستوى التحصيل لدى الطلبة خاصة في المهارات الأساسية، مناقشا خطط تحسين المستوى العام للطلبة، والتقى بقادة المدارس والمعلمين واطلع على سجلات المدارس وتفقد مرافقها.

وفي ختام الجولة وجه الثبيتي زملاءه بمضاعفة الجهود في رعاية الطلاب ورفع مستوى تحصيلهم وتعزيز جوانب الإبداع لديهم، مقدماً شكره لقادة المدارس ولفرق العمل من معلمين وإداريين مثمناً جهودهم واهتمامهم،

//انتهى//

23:17ت م

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