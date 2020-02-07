السعودية اليوم / تقنية طبرجل تقيم عدد من البرامج والمبادرات



طبرجل 13 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 07 فبراير 2020 م واس

أقام فرع الكلية التقنية والمعهد الصناعي الثانوي بمحافظة طبرجل عددا من البرامج والمبادرات .

وأوضح مدير المعهد والمشرف على فرع الكلية المهندس يوسف بن مسلم السيف أن الكلية أقامت أنشطة متعددة واطلقت مبادرات تعزز من أهمية التعاون المشترك بين القطاعات والمؤسسات الحكومية والخاصة، سعيًا منها لتحقيق مبادرات المؤسسة وفق رؤية المملكة 2030.

وأقامت الكلية حملة التبرع بالدم تحت عنوان " دمائي فداء لوطني " بالتعاون مع مستشفى طبرجل العام، كما استقبل المعهد والكلية طلاب برنامج الأمل للصم من ثانوية مؤتة بمحافظة طبرجل، ضمن برنامج الثقافة التقنية والمهنية، وطلاب من عدة مدارس في المحافظة للمرحلة المتوسطة والثانوية تعرفوا خلالها على التخصصات المتاحة.

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23:16ت م

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