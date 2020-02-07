السعودية اليوم / الولايات المتحدة تنقل حوالي 18 طناً من الإمدادات الطبية للصين



واشنطن 13 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 07 فبراير 2020 م واس

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنه تم هذا الأسبوع نقل ما يقرب من 17.8 طنًا من الإمدادات الطبية المتبرع بها إلى الشعب الصيني، بما في ذلك الأقنعة وأجهزة التنفس وغيرها من المواد الحيوية.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان صادر عنها اليوم، استعداد الولايات المتحدة لإنفاق ما يصل إلى 100 مليون دولار من الأموال الموجودة لمساعدة الصين، وغيرها من البلدان المتأثرة سواء بشكل مباشر أو من خلال منظمات متعددة الأطراف، لاحتواء ومكافحة فيروس كورونا الجديد.

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22:45ت م

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