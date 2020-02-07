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شكرا لقرائتكم نيابة عن الملك سلمان.. فيصل بن بندر يرعى سباق نادي الفروسية غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
يتكون من عشرة أشواط والأخير جائزته مليون ريال
متابعات الخليج 365 - الرياض
نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الرئيس الفخري لنادي الفروسية، يرعى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، غدًا السبت، حفل سباق نادي الفروسية السنوي الكبير على كأسي خادم الحرمين الشريفين لجياد الإنتاج والمستورد بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية في الرياض.
وبهذه المناسبة أعرب الأمير بندر بن خالد الفيصل، رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية، عن بالغ الاعتزاز بما تحظى به رياضة الفروسية من اهتمام كبير ورعاية دائمة من خادم الحرمين الشريفين.
وقال: “نفتخر في نادي الفروسية ونعتز برئاسة خادم الحرمين الشريفين الفخرية للنادي، وبما يلقاه النادي من الرعاية الدائمة والدعم الكبير منه الذي كان له أبلغ الأثر في تقدم رياضة الفروسية وتحقيق ما يتطلع إليه جمهورها ومتابعوها، مؤكدًا أن دعم ورعاية القيادة الرشيدة تعد الركيزة الأساسية فيما وصلت إليه وما ستصل إليه في المستقبل القريب”.
ورحب رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، لهذا الحفل نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، معبرًا عن سعادته وجميع العاملين بالنادي بتشريفه لهذه المناسبة الكبيرة.
ويتكون حفل السباق من عشرة أشواط، خصص الشوط الثامن لخيل الإنتاج مفتوح الدرجات لعمر أربع سنوات فأكثر ومسافته 2000 متر على هدية وكؤوس خادم الحرمين الشريفين للخيالة السعوديين المتمرنين، والشوط التاسع على كأس خادم الحرمين الشريفين لخيل الإنتاج مفتوح الدرجات الفئة الأولى لعمر أربع سنوات ومسافته 2000 متر وجائزته مليون ريال، والشوط العاشر على كأس خادم الحرمين الشريفين لخيل المستورد مفتوح الدرجات الفئة الأولى لعمر أربع سنوات فأكثر ومسافته 2000 متر وجائزته مليون ريال.
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