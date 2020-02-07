أمطار رعدية غدًا على 8 مناطق

2020-02-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد السبت.

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وتوقعت الأرصاد، في بيان لها، استمرار رياح مثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية الأفقية وتكوّن سحب رعدية ممطرة على مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، والمدينة المنورة، وحائل، والقصيم والشرقية، كما توقعت الأرصاد أن تمتد الحالة إلى أجزاء من منطقة الرياض.

ولفتت الأرصاد إلى أنه لا تزال الفرصة مهيأة لتكوّن سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة.

وأيضًا توقعت الأرصاد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

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