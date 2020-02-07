- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم أمطار رعدية غدًا على 8 مناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
ضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد السبت.
وتوقعت الأرصاد، في بيان لها، استمرار رياح مثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية الأفقية وتكوّن سحب رعدية ممطرة على مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، والمدينة المنورة، وحائل، والقصيم والشرقية، كما توقعت الأرصاد أن تمتد الحالة إلى أجزاء من منطقة الرياض.
ولفتت الأرصاد إلى أنه لا تزال الفرصة مهيأة لتكوّن سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة.
وأيضًا توقعت الأرصاد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر أمطار رعدية غدًا على 8 مناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.