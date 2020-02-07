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أمن الخليج العربي 2.. تمرين يتصدى للتهديدات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض تشارك قوات الأمن السعودية في التمرين التعبوي الخليجي المشترك الثاني للأجهزة الأمنية لدول مجلس التعاون الخليجي (أمن الخليج العربي 2)، بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. يذكر أن التمرين يأتي تنفيذا لقرارات وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي، وتستمر فعالياته الميدانية حتى 20 فبراير الحالي. أهداف التمرين: تعزيز وتطوير التنسيق وتبادل الخبرات بين قطاعات الأمن الخليجية

الاستفادة من التجارب والخبرات

في مواجهة التحديات المشتركة ومصادر التهديد



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