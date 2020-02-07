أوضحت وزارة الصحة أن فرقها في المنافذ الجوية فحصت منذ ظهور فيروس كورونا وحتى الآن 4650 مواطناً ومقيماً قادمِين عبر رحلات جوية مباشرة وغير مباشرة من الصين. وقالت الوزارة إن عدد القادمين للمملكة من الصين عبر رحلات جوية غير مباشرة بلغ 1365 مسافراً جرى إخضاعهم للفحص جميعاً، وغير المباشرة 3195 مسافراً.
وجددت الوزارة تأكيدها أنها لم تسجل أي حالة لفيروس كورونا حتى الآن داخل المملكة، مشيرة إلى تطبيق أعلى الإجراءات الاحترازية والوقائية في المنافذ لمنع وفادة الفيروس. وكانت وزارة الصحة أخضعت الطلاب العائدين من الصين للحجر الصحي، بعد إجراءات الفحص الطبي لهم والتي أثبتت سلامتهم من الفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر “الصحة”: فحصنا 4650 مواطناً ومقيماً قادمِين من الصين ولم تسجل أي حالة لفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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