شاهد.. حريق كبير يلتهم عدداً من محلات المناجر والموبيليا في نجران

سيطرت فرق الدفاع المدني اليوم (الجمعة)، على حريقٍ اندلع في عدد من محلات المناجر والموبيليا في حي الحصين بنجران.
وأظهر مقطع فيديو، الحريق الذي شبّ في المحلات التي تقدر مساحتها بأكثر من 4500 متر مربع، ما تسبب في أضرار جسيمة. وتشير التفاصيل الأولية إلى عدم تسجل إصابات بشرية أو وفيات، ومن المنتظر أن يُصدر الدفاع المدني بياناً لتوضيح ملابسات وتفاصيل الحريق.
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