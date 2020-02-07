بالصور: أمانة جدة تكتفي بغرامة 500 ريال على “مطعم الصراصير”

اكتفت أمانة محافظة جدة بتغريم مطعم يقدم الوجبات الصينية بالمحافظة، 500 ريال فقط؛ على خلفية تدني مستوى النظافة، وفق ما أعلنه الناطق باسم الأمانة محمد البقمي. وكان أحد مرتادي المطعم قد فوجئ عند إحضار النادل لوجبة وضعها على الطاولة أمامه، ثم قام بتحريكها بخروج مجموعة من الصراصير؛ مما أثار ذهول الشخص الذي كان ينتظر الوجبة ومعه صديقه، وذهول من كان بالمطعم.

وأبلغ صاحب الواقعة عمليات الأمانة 940 في الساعة 11:00 من مساء الأربعاء الماضي، وبدأ التواصل معه في الخامسة من عصر أمس الخميس؛ لمعرفة سبب الشكوى، وبعدها بلحظات أُغلقت الشكوى. وأعرب مقدم الشكوى، الذي أحضر صديقه لتقديم واجب الضيافة له في هذا المطعم، عن أسفه بسبب عدم إيقاع عقوبات صارمة. واعتبر أن رد الفعل يوصف بـ”اللامبالاة والاستهتار بأرواح الناس”، مطالباً بإعادة النظر في العقوبات ضد هذا المطعم.