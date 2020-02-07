“أحبك صلوحي”.. رسالة مؤثرة من ابنة لأبيها مصحوبة بـ500 ريال يقابلها بالدموع

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع رسالة طالبة المتوسطة لوالدها بعد أن فاجأته بهدية 500 ريال نصيبه من أول مكافأة حصلت عليها بعد عملها الموسمي كبائعة ملابس نسائية في أحد المحلات بالرياض تقديرا لثقته والسماح لها بالخروج للعمل . وكتبت الفتاة التي تدرس بالصف الثالث المتوسط في رسالتها التي تضمنت مبلغ 500 ريال ” : “هاي بابا الحلو: هذي هدية ما تسوى شي قدام اللي أنت تسويه لي.. أول راتب لي في الحياة وأنت ساهمت وعطيتني الثقة وإن شاء لله ما خيبت ظنك فيني، تتهنى فيها بالعافية.. أحبك صلوحي”.

ووفقا لما نشرته ” سبق ” فقد روى “صالح القحطاني” والد الفتاة، قصة الرسالة حيث أكد أنه كان في طريق إيصال ابنته الوحيدة إلى المدرسة وأعطته الرسالة وطلبت منه ألا يفتحها إلى في موقع عمله ، وفور وصوله وجدَ بها كلماتٌ ابنته الوحيدة ولم يتحمل معها إيقاف دموعه . وتابع الكلمات أثرت في ذلك الأب الإيجابي والذي أكدته كذلك كلمات ابنته وعمق الحب الذي تكنه له؛ حيث يقول: “أحمد الله سبحانه وتعالى على هذه الخطوة التي نبعت من ابنتي الوحيدة والتي أقدمت على هذا التفكير وتلك البادرة التي أسعدتني كثيرًا.