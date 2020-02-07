السعودية تشارك في تمرين «أمن الخليج العربي 2»

تشارك قوات الأمن السعودية بالتمرين التعبوي الخليجي المشترك الثاني للأجهزة الأمنية لدول مجلس التعاون الخليجي «أمن الخليج العربي 2»، بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
ويهدف التمرين إلى تعزيز وتطوير التنسيق والتفاعل وتبادل الخبرات بين قطاعات الأمن الداخلي بدول المجلس، والاستفادة من التجارب والخبرات في مواجهة التحديات المشتركة ومصادر التهديد.
يأتي التمرين؛ الذي تشارك فيه المملكة بقوة أمنية متخصصة، تنفيذًا لقرارات وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي، وتستمر فعالياته الميدانية حتى 20 فبراير الجاري.
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