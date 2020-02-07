الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة وسحب رعدية في 11 منطقة بطقس السبت

توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، استمرار رياح مثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية الأفقية وتكون سحب رعدية ممطرة، في 11 منطقة من مناطق المملكة غدًا السبت.

جاء ذلك في بيان لـ «هيئة الأرصاد» عبر موقعها الإلكتروني، أوضحت خلاله، استمرار الحالة الجوية المتوقعة، في مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة، حائل، القصيم والشرقية.

ووفقا للبيان، تمتد تلك الحالة الجوية إلى أجزاء من منطقة الرياض، ولاتزال الفرصة مهيأة لتكوُّن سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة.

وبحسب «هيئة الأرصاد»، يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية .

وأشارت الهيئة، إلى أن البحر الأحمر، يشهد رياحًا سطحية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-42 كم/ساعة، ارتفاع الموج متر إلى مترين، حالة البحر، متوسط الموج .

أما الخليج العربي، فيشهد رياحًا سطحية جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج، من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت بمختلف المناطق:

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