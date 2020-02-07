حساب المواطن يوضح للمستفيدين كيفية تحويل إيداع الدعم من بنك لآخر

أوضح برنامج حساب المواطن طريقة تحويل المستفيد من بنك إلى آخر من خلال تغيير الآيبان البنكي عن طريق البوابة الإلكترونية، مشيرًا إلى أن الدعم يتم صرفه في حال كان المستفيد مستحقًا الدعم على الآيبان السابق لحين التأكد من الآيبان الجديد.

وأضاف حساب المواطن عبر حساب خدمة المستفيدين على موقع «تويتر» ردًا على أحد المستفيدين أنه بإمكانك تغيير الآيبان البنكي عن طريق البوابة الإلكترونية ( تسجيل الدخول، تفاصيل الطلب، بيانات الحساب البنكي )، بشرط أن يكون مرتبطًا باسم مقدم الطلب.

حساب المواطن لا ينظر إلى القروض والالتزامات المالية

وردًا على تساؤلات المستفيدين حول إمكانية زيادة الدعم في حال الحصول على قروض، أكد حساب المواطن أنه لا يتم النظر للقروض والالتزامات المالية ويتم الإفصاح عن إجمالي الراتب شاملًا جميع البدلات قبل أي خصومات دون احتساب نسبة استقطاع جهة الدخل «التأمينات- التقاعد».

وأوضح حساب المواطن أنه لا يتم الإفصاح عن بدل غلاء المعيشة، وكذلك لا يتم الإفصاح عن دخل التأهيل الشامل من ضمن مصادر الدخل في برنامج حساب المواطن، ردًا على استفسار إحدى المستفيدات.

حساب المواطن يوضح كيفية إضافة الأبناء كتابعين

ولفت حساب المواطن إلى أنه في حال إضافة الأبناء كتابعين لابد من اختيار صلة القرابة (ابن ، ابنة) وبإمكان المستفيد التوجه إلى البوابة الإلكترونية عن طريق (تفاصيل الطلب - بيانات التابعين) وتعديل «صلة القرابة» للتابع ثم الضغط على حفظ.

فيما أوضح حساب المواطن أنه لا يلزم إرفاق أكثر من مستند لإثبات الاستقلالية، ويكتفى بمستند واحد فقط، ردًا على أحد المستفيدين من فئة الطلاب، قائلا: «لا يلزمك إرفاق أكثر من مستند لإثبات الاستقلالية، ويكتفى بإرفاق مستند واحد باسم المتقدم بالطلب».

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حساب المواطن: مستند واحد يكفي لإثبات الاستقلالية

وتابع حساب المواطن أن «السجل الأكاديمي وفاتورة الكهرباء ليسا من المستندات المطلوبة. وإذا كان العمر من 18 إلى 24 سنة لا بد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية، وهي (صك ملكية أو سكن الجامعة أو كليات عسكرية أو كليات حربية أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد) باسمك، وإذا لم تتوافر تتم إضافتك كتابع لرب الأسرة».

وجدد برنامج حساب المواطن، اليوم الجمعة، التذكير بموعد إيداع الدفعة الجديدة من الدعم في حسابات المستفيدين، قائلا: «سيتم صرف البدل دوريًّا في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو في اليوم الذي قبله أو الذي بعده، إذا صادف عطلة نهاية الأسبوع، وسيتم صرف الدعم للدفعة السابعة والعشرين بتاريخ 10 فبراير الجاري».

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