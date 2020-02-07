قرار عدلي بتحديد الاختصاص المكاني لقضايا الفساد في " الجزائية " والاستئناف " بالرياض

كشفت مصادر لـ «عاجل» عن صدور قرار من وزير العدل الدكتور «وليد الصمعاني» تضمن انعقاد الاختصاص المكاني في جميع الدعاوى المتصلة بقضايا الفساد المالي والإداري المرفوعة من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة» للمحكمة الجزائية ومحكمة الاستئناف بمدينة الرياض .
وأوضحت المصادر أن القرار تضمن إلغاء دوائر قضايا الفساد المالي والإداري في عموم المحاكم الجزائية عدا المحكمة الجزائية في الرياض، وتحال جميع قضايا تلك الدوائر التي لم يحكم فيها بحكم نهائي قبل صدور هذا القرار إلى المحكمة الجزائية في الرياض أو محكمة الاستئناف بحسب الحال.
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