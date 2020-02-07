اعتماد تحديث 57 مواصفة قياسية سعودية

اعتمدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، 57 مواصفة قياسية سعودية.

جاء ذلك وفقًا للجريدة الرسمية أم القرى في عددها رقم «4817»، الصادر اليوم الجمعة.

وتضمن القرار تحديث مواصفات قطاع المنتجات الكيميائية والبترولية، لتحديث 55 مواصفة قياسية سعودية، منها (42) مواصفة قياسية متبناة بلغتها عن مواصفات الجمعية الأمريكية للاختبار والموا (ASTM)، و (13) مواصفة قياسية متبناة عن المنظمة الدولية للتقييس (ISO)، كمواصفات قياسية سعودية اختيارية (محدثة).

وبحسب جريدة أم القرى، نص القرار على ضرورة الأخذ في الاعتبار بتحديث المواصفات القياسية السعودية المتبناة عن المنظمة الدولية للتقييس (ISO)، ومواصفات الجمعية الأمريكية للاختبار والمواد (ASTM)، التالية بناء على تحديث مرجعها، وهي:

SASO ASTM-D3622:2019 SASO ASTM-D2380:2019,

SASO ASTM-D4360:2019, SASO ASTM-D6228:2019,

SASO ASTM-D4614:2019, SASO ASTM-D2846M:2019,

SASO ASTM-D3130:2019, SASO ASTM-D5002:2019,

SASO ASTM-D5164:2019, SASO ASTM-D3546:2019,

SASO ASTM-D304:2019, SASO ASTM-D1719:2019,

SASO ASTM-D331:2019, SASO ASTM-D3174: 2019,

SASO ASTM-D608:2019, SASO ASTM-D740: 2019,

SASO ASTM-D770:2019, SASO ASTM-D1007: 2019,

SASO ASTM-D2639M:2019, SASO ASTM-D1078: 2019,

SASO ASTM-D2961M :2019, SASO ASTM-D1092: 2019,

SASO ASTM-D1363:2019, SASO ASTM-D5M : 2019,

SASO ASTM-D2511:2019, SASO ASTM-D849: 2019,

SASO ASTM-D3120 :2019, SASO ASTM-D937: 2019,

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SASO ASTM-F37:2019, SASO ASTM-F112 : 2019,

SASO ASTM-D6300:2019, SASO ASTM-F607: 2019,

SASO ASTM-D2501:2019, SASO ASTM-D7038: 2019,

SASO ASTM-D2502:2019, SASO ASTM-D4362: 2019,

SASO ASTM-D6751:2019, SASO ASTM-D4932M: 2019,

SASO ASTM-D7050:2019, SASO ASTM-D2464: 2019,

SASO ASTM-D3034: 2019, SASO ISO 4427-2:2019,

SASO ISO 4427-1: 2019, SASO ISO 4427-3:2019,

SASO ISO 13927:2019, SASO ISO 6803:2019,

SASO ISO 11469:2019, SASO ISO 10467:2019,

SASO ISO 10639:2019, SASO ISO 15527:2019,

SASO ISO 15874-2:2019, SASO ISO 15874-3:2019,

SASO ISO 15874-5:2019.

ووفقًا للقرار، يجب تحديث المواصفتين القياسيتين التاليتين في الملحق الخاص بالمواصفات في اللائحة الفنية مواد البناء - الجزء الثاني: مواد العزل ومواد تكسية المباني، وهي:

- SASO ASTM-C534M: 2019المواصفة القياسية للعزل الحراري الخلوي المطاطي المرن المشكل على شكل ألواح أو شكل أنبوبي.

- SASO ISO 4898: 2019البلاستيك الخلوي الصلب - منتجات العزل الحرارية للمباني - المواصفات.

وفي شأن مواصفات قطاع المنتجات الكهربائية والإلكترونية، نص القرار على تحديث (2) مواصفة قياسية سعودية متبناة عن المواصفات القياسية للهيئة الدولية الكهروتقنية (IEC)، كمواصفتين قياسيتين سعوديتين اختيارية (محدثة)، وهما خلايا أيون - الليثيوم الثانوية لدفع مركبات الطرق الكهربائية - الجزء 1: اختبار الأداء .(SASO IEC 62660-2: 2019) خلايا أيون - الليثيوم الثانوية لدفع مركبات الطرق الكهربائية - الجزء 2: اختبار الموثوقية والاستعمال الخاطئ.

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