آل سلطان ينعون والدتهم «رزنة»

نعى الشيخ «ناصر آل سلطان» وأبناؤه والدتهم «رزنة بنت ناصر ابن نورة» بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره. ودعا «آل سلطان»، للفقيدة بأن يغفر الله لها، ويتقبلها بقبول حسن ويثبتها بالقول الثابت ويلحقها بالصالحين ويسكنها فسيح جناته، ويتم تلقي العزاء في منزل العائلة بحي الحزم.

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