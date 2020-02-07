وزارة الإعلام: لا صحة لتعيين مستشار جديد للوزير الشبانة

نفت وزارة الإعلام تعيين مستشار جديد لوزير الإعلام تركي الشبانة، مؤكدة أنه لا صحة لما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي في هذا الصدد.
وأضافت، في بيان اليوم الجمعة، أن الموظف المشار إليه يعمل بالوزارة منذ حوالي عام، وتم نقله مؤخرًا إلى مكتب التحول المؤسسي.
وأوضحت الوزارة، أنه جارٍ التحقيق حاليًّا فيما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي من تغريدات منسوبة إليه، وسيتم اتخاذ إجراء مناسب بحقه في ضوء نتائج التحقيق.
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