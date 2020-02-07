السعودية اليوم / الجيش الأردني يحبط محاولة تسلل أربعة أشخاص من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الأردنية



عمّان 13 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 07 فبراير 2020 م واس

أحبط الجيش الأردني أمس، محاولة تسلل لـ 4 أشخاص حاولوا اجتياز الساتر الحدودي من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الأردنية.

وقال الجيش في بيان صحفي، أن قوات حرس الحدود الأردنية في المنطقة العسكرية الشرقية، طبقت قواعد الاشتباك مع هولاء المتسللين، مما أدى إلى إصابة أحدهم، وإلقاء القبض عليهم جميعًا، وتم تحويلهم والمضبوطات إلى الجهات الأمنية المختصة.

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21:11ت م

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