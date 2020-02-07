السعودية اليوم / منظمة الصحة العالمية تؤكد أن هناك نقصًا حادًا على مستوى العالم في لوازم الوقاية بسبب فيروس كورونا



جنيف 13 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 07 فبراير 2020 م واس

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في الصين بلغت 31211 إصابة، و637 حالة وفاة، بينما بلغ عدد الأشخاص المصابين بالفيروس خارج الصين 270 شخصًا وحالة وفاة واحدة.

وقال مدير عام المنظمة تيدروس ادهانوم غبريسوس خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في جنيف " مع زيادة الطلب بنسبة 100 ضعف الطلب قبل ظهور فيروس كورونا على مستلزمات الوقاية من الفيروس كالأقنعة الواقية والقفازات والملابس الواقية، فقد ظهر نقص حاد في توافرها على مستوى العالم، وسنقوم بالاتصال بسلاسل توريد منتجات مكافحة الأوبئة، لتوجيه المتوافر منها لديهم إلى مقدمي الرعاية الصحية الذين يحتاجونها لاحتواء الوباء ورعاية المرضي في مناطق الأزمات".

وردًا على سؤال حول اجتماع وزراء صحة الاتحاد الأوربي الأسبوع القادم، والتوقعات بإصدارهم قرارا بمنع دخول جنسيات محددة قد تكون حاملة للفيروس إلى مجال الدول الأوروبية "شنجن"، أكد الدكتور غبريسوس أنه اتصل بعدد من وزراء الصحة الأوربيين اليوم، ويتوقع أن يتخذوا قراراتهم بناء على معلومات صحيحة.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكل ريان " لا يوجد أَي مبررات لوصم جنسيات بعينها بسبب الفيروس وهو أمر غير مقبول"، مشيرًا إلى " أن المنظمة تراقب مثل هذه الإجراءات، وأن لكل بلد الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مواطنيهم، لكن منظمة الصحة العالمية ستسأل عن مبررات القرارات المتخذة".

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