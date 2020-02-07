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الشرطة تلقي القبض على المتورط بطعن فتاة بعد محاولة اغتصابها في مكة

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الجمعة 7 فبراير 2020

صورة أرشيفية

اعتدى مقيم من جنسية آسيوية، فجر اليوم الجمعة، على فتاة في مكة المكرمة بالطعن بالسكين، وتركها أمام أحد المستوصفات الخاصة غارقة في دمائها.

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ووفقا لـ“سبق“، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المجرم الذي يعمل سائقًا ومكفول والدها.

وفي التفاصيل، كان الآسيوي قد لحق الفتاة أثناء سيرهما باتجاه الشرائع حيث منزل أسرتها، وسلك طريقًا آخرَ محاولًا الاعتداء عليها واغتصابها، لينتهي بطعنها عدة طعنات، قبل أن يرميها أمام أحد المستوصفات الأهلية بحي الشرائع ويلوذ بالفرار، ليتم نقلها إلى مستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة لتلقي العلاج اللازم.

وتمكنت الجهات الأمنية من القبض عليه، بعد أن ترك مركبة والد الفتاة أمام منزل أسرتها وعليها آثار دماء؛ حيث تم ضبطه تمهيدًا لإحالة ملف الحادثة لجهات الاختصاص.

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